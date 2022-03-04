Облигации для населения с 9 марта не размещают. Но по уже размещенным работают, как раньше

С 9 марта Минфин приостановил размещение облигаций федерального займа для физических лиц.

«Банки-агенты не будут принимать от граждан заявки на приобретение данных облигаций», — сказано в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что все принятые обязательства по уже размещенным ОФЗ всех выпусков подлежат «неукоснительному исполнению в полном объеме и в установленные сроки».

По данным Минфина, обслуживание, погашение и выкупы находящихся в обращении ОФЗ проводятся банками-агентами в прежнем режиме.

По материалам «Мир24».