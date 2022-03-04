В России максимум налички в обороте за последние 20 лет. Сейчас это 15,82 трлн рублей

Рекордно вырос объем наличных средств по состоянию на 1 марта 2022 года. Он достиг 15,82 трлн рублей, причем за последний месяц количество наличных выросло на 2 трлн рублей.
Это максимальный прирост наличных за всю историю наблюдений с 2002 года.
Прирост на 2 трлн рублей — это 14,7%, в последний раз подобный был в декабре 2009 года — 15,1%. При этом общий объем наличных в 2010 году был 5 трлн рублей.
Для сравнения, за весь 2020 год объем наличных денег вырос на 2,8 трлн рублей, хотя это был «ковидный год» и у населения тоже был повышенный спрос на наличку. За первый локдаун прирост был 1,29 трлн рублей.
По материалам «РБК».
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