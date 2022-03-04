Стали известны тарифы по НВОС на 2022 год

К ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду будет применяться коэффициент 1,19.

Принято постановление правительства № 274 от 01.03.2022.

Коэффициент применяется к ставкам, утвержденным на 2018 год (постановлением правительства № 913 от 13.09.2016).

В 2021 году коэффициент был 1,08.

Согласно документу, ставка платы за выбросы в отношении пыли каменного угля поднялась с 61 рубля за тонну до 67,12 рублей за тонну.

Новые значения применяются для расчета платы за 2022 год. Срок уплаты — 1 марта 2023 года.

Квартальные платежи (до 20 числа месяца, следующего за кварталом) малый бизнес не платит.