⚡️ Microsoft приостановит поставки в Россию

Компания Microsoft приостанавливает поставки товаров в Россию и оказание услуг.
«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — отметили в компании.
Об этом компания заявила на своем сайте. Однако там не указано, когда именно компания собирается это сделать.
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