⚡️ Microsoft приостановит поставки в Россию

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Интернет и IT
Версия для печати

Компания Microsoft приостанавливает поставки товаров в Россию и оказание услуг.

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — отметили в компании.

Об этом компания заявила на своем сайте. Однако там не указано, когда именно компания собирается это сделать.

Привет, Гость! Предложение от «Клерка»
Онлайн-профпереподготовка «Главный бухгалтер на УСН» с дипломом на 250 ак.часов. Научитесь всему новому, чтобы не допускать ошибок. Обучение онлайн 2 месяца, поток стартует 1 марта.

Подборка полезных мероприятий

Разместить