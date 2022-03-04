⚡️ Роскомнадзор блокирует Facebook в РФ

Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к сети Facebook в РФ, сообщили в ведомстве.

По сообщению службы, причина — 26 случаев дискриминации российских СМИ. В том числе ограничение доступа к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, а также информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».

Напомним, на Фейсбуке у Клерка было огромное сообщество бухгалтеров "Красный уголок бухгалтера", из-за блокировок мы перенесли это сообщество в одноименный канал в Телеграме (@kubklerk). Сейчас уже в этом сообществе 1500 человек.

В "Красном уголке бухгалтера" мы размещаем последние новости для бухгалтеров. Задать вопрос или опубликовать свою новость может подписчик канала, для этого есть бот @kubklerk_bot