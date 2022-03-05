Торговые сети ограничили продажу продуктов в одни руки. В «Ашане» нельзя купить за раз больше трех пачек соли

Торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Об этом сообщили в Минпромторге.
Так, «Ашан» вчера ограничил в своих магазинах продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки
Один покупатель может приобрести не более 10 кг сахара (10 упаковок по 1 кг или две упаковки по 5 кг), не более 10 бутылок растительного масла, 5 упаковок муки по 2 кг и 3 пачки соли. Также в одни руки отпускается не более 10 упаковок бакалейной продукции — макарон, риса и других круп.
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