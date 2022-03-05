Компания Samsung временно приостановила поставки в Россию

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Рубрика Экономика России
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Южнокорейская компания Samsung объявила о приостановке поставок продукции в Россию. Они объяснили это решение проблемами с логистикой.

«Отгрузка приостановлена, мы не можем экспортировать в Россию. В настоящий момент прорабатываются меры по реагированию на ситуацию», — приводится заявление компании.

В компании подчеркнули, что приостановили поставки временно, все приложения и сервисное обслуживание продолжат работать в полном объеме. Магазины в России тоже закрывать не собираются.

Цитата по «ТАСС».

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