Компания Samsung временно приостановила поставки в Россию

Южнокорейская компания Samsung объявила о приостановке поставок продукции в Россию. Они объяснили это решение проблемами с логистикой.

«Отгрузка приостановлена, мы не можем экспортировать в Россию. В настоящий момент прорабатываются меры по реагированию на ситуацию», — приводится заявление компании.

В компании подчеркнули, что приостановили поставки временно, все приложения и сервисное обслуживание продолжат работать в полном объеме. Магазины в России тоже закрывать не собираются.

Цитата по «ТАСС».