💱 Сегодня можно не продавать валютную выручку

Сегодня, 5 марта, хоть и рабочий день, но торги и расчеты на всех рынках Московской Биржи не проводятся. Поэтому обязательная продажа резидентами иностранной валюты может не проводиться, сообщает ЦБ.

Речь идет о норме по продаже 80 % валютной выручки, которую недавно ввел ЦБ.

Пояснения по продаже валюты — здесь.