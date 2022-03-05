💱 Сегодня можно не продавать валютную выручку

Сегодня, 5 марта, хоть и рабочий день, но торги и расчеты на всех рынках Московской Биржи не проводятся. Поэтому обязательная продажа резидентами иностранной валюты может не проводиться, сообщает ЦБ.
Речь идет о норме по продаже 80 % валютной выручки, которую недавно ввел ЦБ.
Пояснения по продаже валюты — здесь.
Привет, Гость! Предложение от «Клерка»
Онлайн-профпереподготовка «Главный бухгалтер на УСН» с дипломом на 250 ак.часов. Упрощенка сильно поменялась. Другие лимиты и переходный период. Обновите свои знания, чтобы не подвести компанию при проверке. Старт 15 марта.