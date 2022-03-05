💱 Сегодня можно не продавать валютную выручку

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Рубрика ВЭД
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Сегодня, 5 марта, хоть и рабочий день, но торги и расчеты на всех рынках Московской Биржи не проводятся. Поэтому обязательная продажа резидентами иностранной валюты может не проводиться, сообщает ЦБ.

Речь идет о норме по продаже 80 % валютной выручки, которую недавно ввел ЦБ.

Пояснения по продаже валюты — здесь.

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