Минцифры выступило против легализации пиратского ПО

В Минцифры сообщили, что ведомство не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта. И добавили, что не поддерживают такие предложения.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их. Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса. Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское ПО», — говорится в сообщении.

Цитата по «ТАСС».