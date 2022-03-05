Минцифры выступило против легализации пиратского ПО

В Минцифры сообщили, что ведомство не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта. И добавили, что не поддерживают такие предложения.
«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их. Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса. Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское ПО», — говорится в сообщении.
Цитата по «ТАСС».
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