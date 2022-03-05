Сайт Сбербанка периодически не работает

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Рубрика Банки
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При попытке зайти на сайт Сбера, через несколько секунд после загрузки выскакивает сообщение, что соединение прервано. После обновления страницы снова работает, но с перебоями.

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По информации с сервиса Downdetector, сайт иногда работает с перебоями

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