Сайт Сбербанка периодически не работает

При попытке зайти на сайт Сбера, через несколько секунд после загрузки выскакивает сообщение, что соединение прервано. После обновления страницы снова работает, но с перебоями.
По информации с сервиса Downdetector, сайт иногда работает с перебоями
Привет, Гость! Предложение от «Клерка»
Онлайн-профпереподготовка «Главный бухгалтер на УСН» с дипломом на 250 ак.часов. Упрощенка сильно поменялась. Другие лимиты и переходный период. Обновите свои знания, чтобы не подвести компанию при проверке. Старт 15 марта.