Леруа Мерлен и OBI ввели минимальную сумму заказа

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Рубрика Общество. Люди. События
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Сети магазинов стройматериалов и товаров для дома Leroy Merlin и OBI отказались от мелких заказов. Теперь там есть лимит на минимальную покупку.

Причина — повышенный спрос.

В Leroy Merlin лимит 30 тыс. рублей, в OBI — 15 тысяч.

В Leroy Merlin также добавляют, что сроки сборки интернет-заказов могут быть увеличены. Оформление самовывоза временно недоступно.

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