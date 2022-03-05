Леруа Мерлен и OBI ввели минимальную сумму заказа

Сети магазинов стройматериалов и товаров для дома Leroy Merlin и OBI отказались от мелких заказов. Теперь там есть лимит на минимальную покупку.
Причина — повышенный спрос.
В Leroy Merlin лимит 30 тыс. рублей, в OBI — 15 тысяч.
В Leroy Merlin также добавляют, что сроки сборки интернет-заказов могут быть увеличены. Оформление самовывоза временно недоступно.
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