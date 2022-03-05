С 9 марта налоговики временно не будут банкротить бизнес

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банкротство
Версия для печати

ФНС поручила налоговикам на местах приостановить с 9 марта направление заявлений в арбитражные суды о признании должников банкротами.

Но есть и исключения.

Заявление уйдет в суд, если будет установлено, что есть риск сокрытия активов или возможны другие действия должника, которые помешают погасить долги перед бюджетом.

 

Источник – Телеграм-канал infotax.me

Гость! Заберите план «Антикризис»
Запустили «Клерк.Премиум» в усиленном режиме и сделали доступным для всех. Круглосуточно помогаем бухгалтерам со срочными инструкциями, как работать в условиях санкций. Действует до 15 марта.

Подборка полезных мероприятий

Разместить