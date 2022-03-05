С 9 марта налоговики временно не будут банкротить бизнес

ФНС поручила налоговикам на местах приостановить с 9 марта направление заявлений в арбитражные суды о признании должников банкротами.
Но есть и исключения.
Заявление уйдет в суд, если будет установлено, что есть риск сокрытия активов или возможны другие действия должника, которые помешают погасить долги перед бюджетом.
Источник – Телеграм-канал infotax.me
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