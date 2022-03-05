С 9 марта налоговики временно не будут банкротить бизнес

ФНС поручила налоговикам на местах приостановить с 9 марта направление заявлений в арбитражные суды о признании должников банкротами.

Но есть и исключения.

Заявление уйдет в суд, если будет установлено, что есть риск сокрытия активов или возможны другие действия должника, которые помешают погасить долги перед бюджетом.

Источник – Телеграм-канал infotax.me