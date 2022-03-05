Переводить деньги родственникам за рубеж можно не более 5 тыс. долларов в месяц

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Рубрика Валютный рынок
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ЦБ ограничил ежемесячную сумму перевода за рубеж 5 тыс. долларов для физических лиц — резидентов со своих счетов в пользу родственников.

Лимит действует для переводов:

  • супругам;
  • родителям;
  • детям;
  • дедушкам;
  • бабушкам;
  • внукам;
  • полнородным и неполнородным сестрам и братьям;
  • усыновителям и усыновленным.

 

Источник — «Коммерсантъ»

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