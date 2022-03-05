Переводить деньги родственникам за рубеж можно не более 5 тыс. долларов в месяц

ЦБ ограничил ежемесячную сумму перевода за рубеж 5 тыс. долларов для физических лиц — резидентов со своих счетов в пользу родственников.
Лимит действует для переводов:
- супругам;
- родителям;
- детям;
- дедушкам;
- бабушкам;
- внукам;
- полнородным и неполнородным сестрам и братьям;
- усыновителям и усыновленным.
Источник — «Коммерсантъ»
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