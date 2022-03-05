Детские пособия будут выдавать до 18 лет ребёнка

Путин пообещал, что в стране выработают единую систему по поддержке будущих мам и семей с детьми до 18 лет. И сообщил, что в ближайшее время власти объявят о конкретных решениях.

«Есть пособия от 0 до 1,5 лет, от 1,5 до 3, от 3 до 7 лет. Будущим мамам, находящимся в непростой финансовой ситуации, тоже оказывается поддержка и оказывается поддержка неполным семьям с детьми, где только один родитель... Детям от 8 до 18 лет в некоторых регионах оказывают поддержку, в некоторых нет. Федеральных (пособий) пока тоже нет» — сказал он.