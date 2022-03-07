⚡️ Список новых мер по поддержке МСП: налоговые каникулы, мораторий на проверки, льготные кредиты

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Рубрика Малый бизнес
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Правительство разработало пакет мер, который поможет предпринимателям в ситуации беспрецедентного экономического давления, разрыва логистических цепочек и кредитной нагрузки.

Кредиты

✅ Бизнес получит ₽500 млрд льготных кредитов — на 5-7% дешевле ставки ЦБ

✅ Еще 60 млрд рублей выделяется на рефинансирование кредитов по ставке 8,5%

✅ Облегчается доступ к программам поддержки экспорта

Налоги и другие меры

✅ До конца 2022 года приостанавливаются все проверки малого бизнеса

✅ Планируется упростить критерии малого бизнеса, для расширения получателей льгот

✅ Обсуждается снятие «ковидных» ограничений (отмена QR-кодов, требования по времени работы общепита, количеству средств индивидуальной защиты)

Готовится запуск налоговых каникул и даже обнуление ставок на несколько месяцев.

По данным официального канала Комплекса экономической политики Москвы

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