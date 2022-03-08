👪 Пособие на детей от 8 до 16 лет составит до 100 % прожиточного минимума

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Рубрика Детские пособия
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Накануне президент объявил о выплатах малоимущим семьям на детей от 8 до 16 лет. Размер таких выплат будет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума, пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

Речь идет о прожиточном минимуме на ребенка, который установлен в регионе.

Напомним, сейчас пособие на детей с 8 до 16 дет платят только одиноким родителям в размере 50 % прожиточного минимума.

С 1 апреля назначать пособие будут всем нуждающимся в размере от 50 % до 100 % прожиточного минимума.

Такая же градация (от 50 % до 100 % ПМ) сейчас предусмотрена для пособий на детей от 3 до 7 лет.

 

Источник — ИА ТАСС

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