С завтрашнего дня криптобиржа Binance не будет проводить операции с картами Mastercard и Visa

С 9 марта крупнейшая криптобиржа Binance не будет проводить операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России.

Ранее в Binance заявили, что не будут замораживать счета пользователей из РФ, но могут принять меры к тем, против кого ввели санкции.

Напомним, Visa и Mastercard объявили об остановке своей деятельности в России. Выпущенные в России карты Visa и Mastercard перестанут работать за рубежом, а выпущенные за границей — в России. Внутри страны карты будут работать, так как операции будет обрабатывать НСПК.