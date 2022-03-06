Visa и Mastercard объявили об остановке своей деятельности в России. Что это значит на практике

Visa и Mastercard объявили об остановке своей деятельности в России. Вот детали:
- выпущенные в России карты Visa и Mastercard перестанут работать за рубежом, а выпущенные за границей — в России
- трансграничные операции и покупки в иностранных интернет и офлайн магазинах за рубежом станут недоступны с российских карт Visa и MasterCard
Российские карты международных платежных систем Visa и Mastercard по-прежнему будут работать в России как обычно до истечения срока их действия. Национальная система платежных карт — НСПК сама будет обрабатывать эти операции.
Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, останутся в полной сохранности и будут доступны. Владельцы карт смогут проводить привычные операции в банкоматах, расплачиваться ими, делать переводы с карты на карту.
- решение международных платежных систем не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны, подтвердил сейчас Сбер
- хотя работа российских карт Visa и Mastercard ограничивается, в целом ряде стран принимают российские карты «Мир»: это Турция, ОАЭ, Кипр, Вьетнам, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан
- Mastercard сообщила, что возобновит операции в России, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом»
- Сбер советует россиянам за рубежом заранее снять наличные и предоплатить крупные траты (отели, билеты)
- Альфа-банк считает, что карты Mastercard и Visa будут работать как обычно 3 дня точно, в том числе и за границей, потом — только в России
По материалам РИА Новости
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