Visa и Mastercard объявили об остановке своей деятельности в России. Что это значит на практике

Visa и Mastercard объявили об остановке своей деятельности в России. Вот детали:

Российские карты международных платежных систем Visa и Mastercard по-прежнему будут работать в России как обычно до истечения срока их действия. Национальная система платежных карт — НСПК сама будет обрабатывать эти операции.

Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, останутся в полной сохранности и будут доступны. Владельцы карт смогут проводить привычные операции в банкоматах, расплачиваться ими, делать переводы с карты на карту.