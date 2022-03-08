Завтра снова не будет торгов на Мосбирже в секции фондового рынка

ЦБ принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка.
Исключение:
- режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях;
- секция срочного рынка (кроме инструментов срочного рынка, товарной секции и зеркальных контрактов на фьючерсы);
- секция рынка СПФИ.
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10:00 (мск).
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