Завтра снова не будет торгов на Мосбирже в секции фондового рынка

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Рубрика Ценные бумаги
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ЦБ принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка.

Исключение:

  • режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях;
  • секция срочного рынка (кроме инструментов срочного рынка, товарной секции и зеркальных контрактов на фьючерсы);
  • секция рынка СПФИ.

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10:00 (мск).

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