В Китае обсуждают возможность инвестиций в российские компании

Китай рассматривает вариант с покупкой долей в российских сырьевых и энергетических компаниях. В таких, как «Газпром» или «Русал».
Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщают источники издания, российские власти обсуждают с государственными компаниями Китая возможности инвестиций в российские активы.
В данный момент переговоры находятся на начальной стадии.
Китай заинтересовался инвестициями в российские компании на фоне западных санкций, из-за которых такие компании, как BP, Shell, Equinor, OMV, Exxon Mobil приняли решение уйти из России.
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