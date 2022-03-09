В Китае обсуждают возможность инвестиций в российские компании

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Рубрика Экономика России
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Китай рассматривает вариант с покупкой долей в российских сырьевых и энергетических компаниях. В таких, как «Газпром» или «Русал».

Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщают источники издания, российские власти обсуждают с государственными компаниями Китая возможности инвестиций в российские активы.

В данный момент переговоры находятся на начальной стадии.

Китай заинтересовался инвестициями в российские компании на фоне западных санкций, из-за которых такие компании, как BP, Shell, Equinor, OMV, Exxon Mobil приняли решение уйти из России.

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