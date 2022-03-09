Налоговики собирают с бизнеса информацию о кризисе

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Рубрика Свой бизнес
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Налоговики начали собирать с бизнеса сообщения о возникающих экономических рисках, чтобы выработать меры господдержки. Информацию собирают в ситуационных центрах ФНС.

Ситуационные центры ФНС созданны в 2020 году в Центральном аппарате и в региональных управлениях

Налоговики предлагают сообщать информацию:

  • в электронном виде по ТКС, электронной почте, на сайте ФНС или через личный кабинет.
  • по телефонам горячей линии;
  • на бумаге в любую инспекцию, почтой или при личном приеме.

«Все поступившие обращения анализируются, обобщаются и направляются в федеральный ситуационный центр ФНС России для систематизации и выработки необходимых мер поддержки в сложившихся условиях» — сообщают инспекторы.

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