Налоговики собирают с бизнеса информацию о кризисе

Налоговики начали собирать с бизнеса сообщения о возникающих экономических рисках, чтобы выработать меры господдержки. Информацию собирают в ситуационных центрах ФНС.
Ситуационные центры ФНС созданны в 2020 году в Центральном аппарате и в региональных управлениях
Налоговики предлагают сообщать информацию:
- в электронном виде по ТКС, электронной почте, на сайте ФНС или через личный кабинет.
- по телефонам горячей линии;
- на бумаге в любую инспекцию, почтой или при личном приеме.
«Все поступившие обращения анализируются, обобщаются и направляются в федеральный ситуационный центр ФНС России для систематизации и выработки необходимых мер поддержки в сложившихся условиях» — сообщают инспекторы.
Гость! Заберите план «Антикризис»
Запустили «Клерк.Премиум» в усиленном режиме и сделали доступным для всех. Круглосуточно помогаем бухгалтерам со срочными инструкциями, как работать в условиях санкций. Действует до 15 марта.