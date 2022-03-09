Могут объявить отсрочку по уплате налогов

В 2022 году правительство сможет издавать нормативные акты по введению отсрочки и рассрочки по уплате налогов.
Кроме того, сдвигать сроки уплаты налогов смогут региональные власти.
Внесены поправки в статьи 4 и 45 НК. Принят федеральный закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ.
Продление сроков уплаты налогов может быть для отдельных налогоплательщиков (в зависимости от ОКВЭД). Будут учитывать код ОКВЭД на 1 марта 2022 года.
Также могут отменить штрафы за опоздание со сдачей отчетов, а также отменить или перенести налоговые проверки.
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