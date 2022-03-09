«Клерк» поддержит бухгалтеров в кризис

«Клерк» запустил антикризисную поддержку для вас и вашего бизнеса. «Клерк.Премиум» — минус 50%. А это круглосуточная поддержка в кризис.

А кроме того, вы получите:

Антикризисные консультации в любом количестве 24/7 . Безлимитные ответы на вопросы про то, как бизнесу выжить. Проконсультируем про ВЭД, господдержку, наличку, вклады, займы, договоры. Про все!

. Безлимитные ответы на вопросы про то, как бизнесу выжить. Проконсультируем про ВЭД, господдержку, наличку, вклады, займы, договоры. Про все! Инструкции по всем кризисным новшествам . Каждый день выпускаем антикризисные статьи-разборы.

. Каждый день выпускаем антикризисные статьи-разборы. Экстренные вебинары. Чтобы вы могли быстро получить экспертные советы по самым срочным темам.

При этом, вы можете задать любое количество вопросов в «Клерк.Консультациях». Наши эксперты ответят на все.

Оставьте заявку прямо сейчас.