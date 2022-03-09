«Клерк» поддержит бухгалтеров в кризис

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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«Клерк» запустил антикризисную поддержку для вас и вашего бизнеса. «Клерк.Премиум» — минус 50%. А это круглосуточная поддержка в кризис.

А кроме того, вы получите:

  • Антикризисные консультациив любом количестве 24/7. Безлимитные ответы на вопросы про то, как бизнесу выжить. Проконсультируем про ВЭД, господдержку, наличку, вклады, займы, договоры. Про все!
  • Инструкции по всем кризисным новшествам. Каждый день выпускаем антикризисные статьи-разборы.
  • Экстренные вебинары. Чтобы вы могли быстро получить экспертные советы по самым срочным темам.

При этом, вы можете задать любое количество вопросов в «Клерк.Консультациях». Наши эксперты ответят на все.

Оставьте заявку прямо сейчас.

Гость, здесь ваша экспертная поддержка в период экономических потрясений
В «Клерк.Премиуме»: срочные инструкции, как работать в условиях санкций, консультации экспертов и экстренные вебинары для уверенной работы в сегодняшних условиях. Вдвое снижена цена до 11 марта.

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