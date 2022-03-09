Могут установить госрегулирование цен на продукты и детские товары

В «Единой России» выступили с инициативой установить механизм регулирования цен на некоторые товары и услуги. Депутаты готовят поправки в законы.
Предполагается, что государство будет регулировать цены на:
- продукты питания;
- детские товары;
- строительные материалы;
- сельхозудобрения;
- сельхозтехнику и запчасти к ней;
- бытовую химию;
- зоотовары;
- лекарства;
- медикаменты.
Конкретный список товаров определит правительство, передает ИА ТАСС.
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