Могут установить госрегулирование цен на продукты и детские товары

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Рубрика Экономика России
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В «Единой России» выступили с инициативой установить механизм регулирования цен на некоторые товары и услуги. Депутаты готовят поправки в законы.

Предполагается, что государство будет регулировать цены на:

  • продукты питания;
  • детские товары;
  • строительные материалы;
  • сельхозудобрения;
  • сельхозтехнику и запчасти к ней;
  • бытовую химию;
  • зоотовары;
  • лекарства;
  • медикаменты.

Конкретный список товаров определит правительство, передает ИА ТАСС.

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