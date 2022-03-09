Недельная инфляция в России разогналась до 2,2%. Это максимум с 1998 года

Инфляция в России с 26 февраля по 4 марта 2022 года разогналась до 2,22%, сообщил Росстат.
С начала месяца цены к 4 марта выросли на 1,26%, с начала года — на 3,46%, пишут СМИ.
Последний раз подобный рост цен наблюдался в декабре 1998 года.
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