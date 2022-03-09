Недельная инфляция в России разогналась до 2,2%. Это максимум с 1998 года

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

Инфляция в России с 26 февраля по 4 марта 2022 года разогналась до 2,22%, сообщил Росстат.

С начала месяца цены к 4 марта выросли на 1,26%, с начала года — на 3,46%, пишут СМИ

Последний раз подобный рост цен наблюдался в декабре 1998 года.

Гость, здесь ваша экспертная поддержка в период экономических потрясений
В «Клерк.Премиуме»: срочные инструкции, как работать в условиях санкций, консультации экспертов и экстренные вебинары для уверенной работы в сегодняшних условиях. Вдвое снижена цена до 11 марта.

Подборка полезных мероприятий

Разместить