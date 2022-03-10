С 10 марта Visa и Mastercard прекращают обслуживание карт

С сегодняшнего дня за рубежом и в иностранных интернет-магазинах прекратят работать карты Visa и Mastercard, выпущенные в РФ.

При этом в России эти карты продолжат работать. Дело в том, что операции по этим картам обрабатывает НСПК.

В ЦБ пояснили, что по картам Visa и Mastercard можно совершать без ограничений все обычные операции: платить за товары и услуги, пополнять карты и снимать наличные в банкоматах, делать переводы с карты на карту.

Необходимости закрывать карты Visa и Mastercard, пока не истек срок их действия, и выпускать вместо них карты «Мир» нет.

Более того, некоторые банки уже объявили о продлении срока действия карт. В некоторых банках они стали бессрочными.