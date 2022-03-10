Поменяют правила расчета пеней за просрочку с уплатой услуг ЖКХ

В 2022 году у правительства будет право устанавливать особенность расчета пени за просрочку с уплатой коммуналки, в том числе по плате за капремонт.

В Госдуму внесен правительственный законопроект.

Кроме того, власти пересмотрят порядок начисления неустоек (штрафа, пени) юрлицам и ИП за опоздание с оплатой за электричество, газ, тепло и т.д.

Также могут установить особенности расчета пени за просрочку по установке приборов учета электроэнергии.

Людям могут дать рассрочку по уплате за установку электросчетчиков.