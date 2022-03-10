❗ Организациям снизили пени за позднюю уплату налогов

Повышенных пеней за просрочку с уплатой налогов более чем за 30 дней не будет. Формулу расчета налоговых пеней поменяют.

Поправки вносят в статью 75 НК.

Законопроект внесен в Госдуму.

Сейчас для ИП и физлиц пени считают из расчета 1/300 ключевой ставки. Для организаций такая формула только за 30 дней просрочки. С 31-го дня идет 1/150 ставки.

В 2022 и 2023 годах пени юрлицам будут считать также, как и физлицам — 1/300 ставки ЦБ.