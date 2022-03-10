Для туриндустрии обнуляют НДС

Для гостиничного бизнеса ставка НДС составит 0 %. Нулевая ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.
Кроме того, нулевая ставка будет по сдаче в аренду объектов туристской индустрии. Такая льгота будет для объектов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года (в т. ч. после реконструкции).
Применять НДС 0 % по туробъектам можно будет 20 кварталов с момента введения в эксплуатацию.
При этом объект должен быть включен в специальный реестр. Кто и как будет вести этот реестр — определит правительство.
Законопроект с такими поправками в НК внесен в Госдуму.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.