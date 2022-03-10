Для туриндустрии обнуляют НДС

Для гостиничного бизнеса ставка НДС составит 0 %. Нулевая ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.

Кроме того, нулевая ставка будет по сдаче в аренду объектов туристской индустрии. Такая льгота будет для объектов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года (в т. ч. после реконструкции).

Применять НДС 0 % по туробъектам можно будет 20 кварталов с момента введения в эксплуатацию.

При этом объект должен быть включен в специальный реестр. Кто и как будет вести этот реестр — определит правительство.

Законопроект с такими поправками в НК внесен в Госдуму.