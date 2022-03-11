Торгов акциями 11 марта на фондовом рынке Мосбиржи не будет

Центробанк не стал возобновлять торги на Мосбирже сегодня. Исключение: валютный рынок, рынок репо, денежный рынок.
В обычном режиме будут торги:
- валютные пары;
- драгоценные металлы
- зеркальные контракты на фьючерсы.
В секции срочного фондового рынка торги пройдут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки», с расчетами в рублях.
По материалам сайта регулятора.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.