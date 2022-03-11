Контактные линзы и очки подорожают на 30-40%. Бухгалтеры, а вы часто ими пользуетесь?

Поставщики начали повышать цены на контактные линзы и очки. Участники рынка сообщают, что в среднем они подорожают на 30-40%.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на владельцев салонов оптики.

Так, по мнению директора сети «Интероптика» Евгения Веселова, стоимость очков вырастет, но непропорционально подорожанию линз, поскольку производители закупили оправы по старым ценам в прошлом году, и запасы еще есть. Но с новыми поставками цены поднимутся и на оправы, хотя эксперт уверен, что со снижением неустойчивости рубля цены скорректируются.

Владелец сети салонов оптики Harrycoopers Махмуд Тамимдаров рассказал, что в России мало производят линз, а при производстве оправ часто закупают материалы за границей. По его словам, сейчас участники рынка жертвуют прибыли, поскольку понимают, что для потребителя резкое повышение цен будет шоком.

Сейчас в торговых точках повышенный спрос — люди закупаются линзами впрок и заказывают новые очки, пока те не подорожали.

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