Суд отказал в иске из-за того, что истец находится в недружественной стране

Арбитражный суд Кировской области не стал рассматривать дело и отказал в иске, так как истец — из Великобритании.
Компания-правообладатель по персонажам мультфильма «Свинка Пеппа» подала в суд на российского ИП, который изготавливал игрушки персонажей без ее согласия.
Однако суд даже не стал рассматривать дело, а отказал в иске со следующей формулировкой:
«С учетом введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации и статуса истца (местом нахождения истца является Великобритания), суд расценивает действия истца как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске».
Дело №А28-11930/2021, решение АС Кировской области можно скачать во вложении.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.