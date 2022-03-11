Суд отказал в иске из-за того, что истец находится в недружественной стране

Арбитражный суд Кировской области не стал рассматривать дело и отказал в иске, так как истец — из Великобритании.

Компания-правообладатель по персонажам мультфильма «Свинка Пеппа» подала в суд на российского ИП, который изготавливал игрушки персонажей без ее согласия.

Однако суд даже не стал рассматривать дело, а отказал в иске со следующей формулировкой:

«С учетом введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации и статуса истца (местом нахождения истца является Великобритания), суд расценивает действия истца как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске».

Дело №А28-11930/2021, решение АС Кировской области можно скачать во вложении.