Советы практиков, как правильно вести бухучет по новым стандартам. Бесплатный вебинар

ФСБУ 25 нужен всем бухгалтерам, поскольку большинство компаний так или иначе сталкиваются с арендой. А ошибки в бухучете из-за незнания новых правил могут дорого стоить компании.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Новые стандарты учета в 2022 году. Советы практиков». Он пройдет 16 марта, начало в 15:00 мск. Обучение онлайн, со спикером можно будет общаться через чат.

На вебинаре будем разбирать сразу несколько важных вопросов.

1. ФСБУ 25, как сделать переход в «1С:Бухгалтерия»:

зачем ввели новый стандарт и можно ли «увильнуть» от его применения;

аренда на 11 месяцев, плавающие ставки, оценка стоимости ППА и другие нюансы договоров аренды;

«подводные камни» типового механизма 1С по ФСБУ 25;

что делать, если компания уже применяет IFRS 16 в МСФО.

2. Изменения правил учета в 2022 году:

ОС по справедливой стоимости;

«малоценные» ОС и объекты с нулевой стоимостью;

проверка на обесценение ОС и запасов;

как сформировать баланс и не «погубить» фирму.

Спикеры — Максим Скороходов, директор практики аудита и автоматизации и Олег Гойхман, заместитель директора по направлению аудита РСБУ.

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