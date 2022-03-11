Советы практиков, как правильно вести бухучет по новым стандартам. Бесплатный вебинар

ФСБУ 25 нужен всем бухгалтерам, поскольку большинство компаний так или иначе сталкиваются с арендой. А ошибки в бухучете из-за незнания новых правил могут дорого стоить компании.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Новые стандарты учета в 2022 году. Советы практиков». Он пройдет 16 марта, начало в 15:00 мск. Обучение онлайн, со спикером можно будет общаться через чат.
На вебинаре будем разбирать сразу несколько важных вопросов.
1. ФСБУ 25, как сделать переход в «1С:Бухгалтерия»:
- зачем ввели новый стандарт и можно ли «увильнуть» от его применения;
- аренда на 11 месяцев, плавающие ставки, оценка стоимости ППА и другие нюансы договоров аренды;
- «подводные камни» типового механизма 1С по ФСБУ 25;
- что делать, если компания уже применяет IFRS 16 в МСФО.
2. Изменения правил учета в 2022 году:
- ОС по справедливой стоимости;
- «малоценные» ОС и объекты с нулевой стоимостью;
- проверка на обесценение ОС и запасов;
- как сформировать баланс и не «погубить» фирму.
Спикеры — Максим Скороходов, директор практики аудита и автоматизации и Олег Гойхман, заместитель директора по направлению аудита РСБУ.
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Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.