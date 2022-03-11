В McDonald's не исключили возможность вновь открыться до конца мая

Сеть ресторанов McDonald's, которая с 14 марта закроется на территории России, может вновь открыться через полтора месяца.
«Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней», — сообщил источник в компании.
Цитата по «ТАСС».
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