О мерах господдержки из-за санкций можно будет узнать на специальном портале

На сайте кабмина заработал портал, где собраны все меры господдержки для населения и бизнеса.
Для физлиц, например, подробности можно узнать:
- по отмене НДС на золото;
- стабилизации цен на сельхозпродукцию и о многом другом,
Для бизнеса уже сейчас приняты:
- мораторий на плановые проверки;
- отсрочка обязательств по субсидиям;
- отмена комиссии по СБП;
- поддержка IT-отрасли.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.