О мерах господдержки из-за санкций можно будет узнать на специальном портале

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Рубрика Общество. Люди. События
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На сайте кабмина заработал портал, где собраны все меры господдержки для населения и бизнеса.

Для физлиц, например, подробности можно узнать:

  • по отмене НДС на золото;
  • стабилизации цен на сельхозпродукцию и о многом другом,

Для бизнеса уже сейчас приняты:

  • мораторий на плановые проверки;
  • отсрочка обязательств по субсидиям;
  • отмена комиссии по СБП;
  • поддержка IT-отрасли.

 

Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
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