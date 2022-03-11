Стало известно, какому бизнесу дадут кредитные каникулы

Малый и средний бизнес в 2022 году сможет воспользоваться кредитными каникулами — взять отсрочку или уменьшить размер платежей в течение льготного периода.
Главное условие — бизнес должен работать в отрасли, включенной в перечень.
Перечень утвержден постановлением правительства № 337 от 10.03.2022.
Там более 70 кодов ОКВЭД.
В частности, каникулы будут для таких видов деятельности:
- сельское хозяйство;
- наука;
- образование;
- здравоохранение;
- культура;
- гостиничный бизнес;
- спорт;
- общепит;
- IT-технологии;
- оптовая и розничная торговля;
- сфера услуг;
- производство.
Кредитные каникулы дадут заемщикам, которые заключили договор до 1 марта 2022 года.
Обратиться за льготой можно до 30 сентября 2022 года.
Максимальный срок кредитных каникул — 6 месяцев.
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