Штрафы за валютные нарушения могут отменить

Экспортерам могут смягчить ответственность за нарушения при получении валютной выручки.
Дело в том, что в период санкций начались сбои в зачислении валютной выручки. А за это сейчас предусмотрены штрафы.
Послабления бизнесу в выполнении требований валютного контроля обсуждают в правительстве, передает РБК.
Пересмотреть нормы, в частности, просили Ассоциация банков России и РСПП.
Предложения такие:
- убрать штрафы для экспортеров за просрочку получения валютной выручки;
- смягчить требования к срокам репатриации валютной выручки;
- не предъявлять санкции за нарушения при оформлении, переводе или закрытии паспортов сделок по экспортным контрактам;
- увеличить срок подтверждения факта экспорта с 180 до 365 календарных дней;
- установить возможность получения валютной выручки на счета в любой банк, а не только в тот, в котором ведется учет контракта.
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