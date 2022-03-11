На самом деле курс рубля снизился на 1,7% — ЦБ

Реальный эффективный курс рубля в корзине валют государств, которые являются основными торговыми партнерами России в феврале 2022 года, снизился на 1,7% по отношению к январю.
Такова предварительная оценка ЦБ. В январе-феврале 2022 года реальный эффективный курс рубля снизился на 5%.
По материалам Finmarket.ru.
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