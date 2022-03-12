На следующей неделе фондовых торгов на Мосбирже не будет

ЦБ принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка.
Исключение — режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также секция рынка СПФИ.
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи будут открываться в 10:00.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.