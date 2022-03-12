На следующей неделе фондовых торгов на Мосбирже не будет

ЦБ принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка.

Исключение — режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также секция рынка СПФИ.

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи будут открываться в 10:00.