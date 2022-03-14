🙏 Безработным будут бесплатно помогать психологи

В ЦЗН безработным помогут морально подготовиться к собеседованию, справиться с выгоранием и определиться с мотивацией.
Опубликован проект стандарта оказания центрами занятости услуги по психологической поддержке безработных граждан.
Для получения такой услуги надо подать заявление. Специалист проведет беседу и тестирование.
Целью тестирования является выявление основных проблем, препятствующих трудоустройству, профессиональной самореализации и карьерному росту, говорится в документе.
По итогам тестирования дадут рекомендации:
- по повышению мотивации к труду;
- по активизации позиции по поиску работы;
- по решению психологических проблем, препятствующих самореализации;
- по повышению адаптации к существующим условиям;
- по реализации карьеры путем оптимизации психологического состояния.
Безработному выдадут заключение:
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