❄ Районные коэффициенты к зарплате не будут менять до 1 сентября 2025 года

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Рубрика Зарплата
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До 1 июля 2022 года планировали принять новые нормативные акты по установлению районных коэффициентов и прочих аналогичных надбавок к зарплате. Старые нормы должны были отменить. Но решили сделать это позже — 1 сентября 2025 года.

Проект опубликован на федеральном портале.

Речь идет о следующих надбавках:

  • районные коэффициенты;
  • процентные надбавки за работу в неблагоприятных природных климатических условиях;
  • коэффициенты за работу в пустынных и безводных местностях;
  • коэффициенты за работу в высокогорных районах.

Сейчас районные коэффициенты на одной и той же территории различаются по отраслям и предприятиям, что не очень логично. Так исторически сложилось, говорится в пояснительной записке к проекту.

Но если сравнять РК, установив максимальный из них, это увеличит нагрузку на работодателей, в том числе бюджетных. Если привести все к минимальному РК, пострадают работники.

Есть много разрозненной нормативки по этим коэффициентам. Ее надо обновлять.

Но пока новой нормативки нет, продолжит действовать старая.

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