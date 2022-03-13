Срок регистрации иностранцев продлят с 7 до 30 дней

Введут единый унифицированный срок для постановки иностранных граждан на миграционный учет — 30 дней.
В МВД считают, что данная мера будет способствовать привлекательности России для туризма.
Сейчас встать на учет надо в течение 7 дней.
При этом сохранится требование о постановке на учет в течение 1 рабочего дня в том случае, если иностранец находится, например, в гостинице, или работает вахтовым методом, передает ИА ТАСС.
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