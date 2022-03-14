Иностранные компании, ушедшие из РФ, будут банкротить в срок от 3 до 6 месяцев

Глава Минфина подтвердил возможность ускоренного банкротства для иностранных компаний, которые решат уйти из России.
«Предприятия иностранных компаний, которые ушли из РФ, могут быть подвергнуты механизму банкротства в период от 3 до 6 месяцев», — сказал Силуанов.
При этом, он отметил, что уход этих компаний не будет выгоден ни одной из сторон.
По материалам «ТАСС».
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