Повышаем квалификацию по пяти обязательным для всех ФСБУ. Поток стартует завтра

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика ФСБУ
Версия для печати

ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот» нужны всем бухгалтерам, и игнорировать их не получится — можно получить проблемы с налоговой.

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Старт потока с 15 марта. Обучение только онлайн, но вы сможете общаться с преподавателями в специальных чатах. В итоге получите удостоверение удостоверение, которое будет внесено в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

По результатам курса вы получите знания, без которых востребованному специалисту обойтись не удастся. Вы разберетесь во всех тонкостях ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». А кроме того, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

Преподаватели:

  • Сергей Верещагин — признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.
  • Елена Васильева — аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг.
  • Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
  • Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Записывайтесь скорее, поток стартует уже завтра.

Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Подборка полезных мероприятий

Разместить