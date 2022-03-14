Повышаем квалификацию по пяти обязательным для всех ФСБУ. Поток стартует завтра

ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот» нужны всем бухгалтерам, и игнорировать их не получится — можно получить проблемы с налоговой.

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Старт потока с 15 марта. Обучение только онлайн, но вы сможете общаться с преподавателями в специальных чатах. В итоге получите удостоверение удостоверение, которое будет внесено в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

По результатам курса вы получите знания, без которых востребованному специалисту обойтись не удастся. Вы разберетесь во всех тонкостях ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». А кроме того, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

Преподаватели:

Сергей Верещагин — признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

— признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах. Елена Васильева — аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг.

— аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг. Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

— глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП. Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

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