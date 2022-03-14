Компаниям Москвы отменили обязательные антиковидные меры

Собянин объявил об отмене обязательного измерения температуры работников, перегородок на рабочих местах и других антиковидных требованиях в организациях.
«В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — уверен московский мэр
По материалам сайта Собянина.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
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