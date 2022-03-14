Цены на Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med вырастутна 43%

Крупный производитель бытовой химии P&G заявил о повышении отпускных цен в России на 43%. В компании объяснили это удорожанием логистики, материалов и падением курса рубля.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо одного из дистрибуторов P&G.

В письме компания предупреждает клиентов об изменении стоимости продукции компании в среднем на 43% с 15 марта.

закупочные цены на средства для стирки должны вырасти в пределах 30%;

на моющие средства — на 26%;

на профессиональные средства для уборки — на 74%.

Стоимость товаров для детской гигиены повышается на 47%, женской — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%.

Американская P&G выпускает товары под такими брендами, как Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и т.д.