Госзаказчики РФ могут получить право на использование нелицензионного ПО

Госзаказчики (ведомства всех уровней, бюджетные учреждения, казенные предприятия и т.п.) могут получить право на использование нелицензированных в РФ версий программного обеспечения (ПО) иностранных компаний из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями Минпромторга для включения в единый план по реализации антикризисных мер.

По словам источника, министерство предлагает отменить ответственность за использование нелицензированного в РФ ПО, принадлежащего правообладателям из стран, поддержавших санкции. То есть, по замыслу ведомства, положения КоАП РФ и УК РФ должны быть дополнены нормами, предусматривающими возможность принудительного использования нелицензионного софта в условиях санкционных ограничений.

Подготовку соответствующих изменений в КоАП и УК Минпромторг предлагает поручить Минэкономразвития и другим заинтересованным ведомствам.

Впрочем, такое положение Минпромторг предлагает распространить не только на софт, но и на любые лицензии и другие виды прав на результаты интеллектуальной деятельности. Причем – с отменой соответствующих компенсаций компаниям из стран, которые присоединились к антироссийским санкциям.

Здесь, по оценке министерства, потребуется внести соответствующие изменения в Гражданский кодекс РФ. Их подготовку также предполагается поручить Минэкономразвития.