В Санкт-Петербурге пока не отменяют маски

Губернатор Беглов пока не собирается отменять в Санкт-Петербурге маски и социальную дистанцию. По его словам, пандемия ковида еще не закончилась.
«По согласованию с главным санитарным врачом Петербурга продолжаем поэтапно снимать санитарные ограничения. Напоминаю, что пандемия коронавируса в нашем городе еще не закончилась. Требования по использованию индивидуальных средств защиты и соблюдению социальной дистанции по-прежнему обязательны», — сказал губернатор.
Цитата по «Фонтанка.ру».
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