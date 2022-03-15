Список регионов, где отменили масочный режим

В регионах постепенно снимают ограничения, вслед за QR-кодами отменяют масочный режим. По мере появления информации список будет обновляться.
Регионы, где ограничения отменили, помечены знаком 👍.
- Алтайский край
- Амурская область
- Архангельская область
- Астраханская область
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Вологодская область
- Волгоградская область
- Воронежская область
- Еврейская автономная область
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Иркутская область
- Кабардино-Балкарская Республика
- Калининградская область
- Калужская область
- Камчатский край
- Карачаево-Черкесская Республика
- Кемеровская область 👍
- Кировская область
- Костромская область
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Крым
- Курганская область
- Курская область
- Ленинградская область
- Липецкая область
- Магаданская область
- Москва 👍
- Московская область 👍
- Мурманская область
- Ненецкий автономный округ
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Орловская область
- Пензенская область
- Пермский край
- Приморский край
- Псковская область
- Республика Адыгея
- Республика Алтай
- Республика Башкортостан
- Республика Бурятия
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Республика Калмыкия
- Республика Коми
- Республика Марий Эл
- Республика Мордови
- Республика Саха (Якутия)
- Республика Северная Осетия — Алания
- Республика Татарстан
- Республика Тыва
- Республика Хакасия
- Ростовская область
- Рязанская область
- Самарская область
- Санкт-Петербург
- Саратовская область
- Сахалинская область
- Свердловская область
- Севастополь
- Смоленская область
- Ставропольский край
- Тамбовская область 👍
- Тверская область
- Томская область
- Тульская область
- Тюменская область
- Удмуртская Республика
- Ульяновская область
- Хабаровский край
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
- Челябинская область
- Чеченская Республика 👍
- Чувашская Республика
- Чукотский автономный округ
- Ямало-Ненецкий автономный округ
- Ярославская область.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.