У клиентов ВТБ появится возможность проводить операции с иностранными ценными бумагами

В ВТБ пообещали клиентам, что скоро им вернут возможность проводить операции с иностранными ценными бумагами. Но пока не сообщают, как именно это будет сделано.
«Банк ВТБ делает все, чтобы защитить интересы клиентов в условиях санкций и обеспечить для них возобновление возможности проведения операций с иностранными ценными бумагами», — указано в всообщении банка.
Как именно это будет реализовано, в банке пока не сообщали.
В банке подчеркнули, что иностранные ценные бумаги, которые клиенты приобрели на российских биржах, находятся в сохранности.
По материалам «Финмаркет».
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