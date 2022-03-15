У клиентов ВТБ появится возможность проводить операции с иностранными ценными бумагами

В ВТБ пообещали клиентам, что скоро им вернут возможность проводить операции с иностранными ценными бумагами. Но пока не сообщают, как именно это будет сделано.

«Банк ВТБ делает все, чтобы защитить интересы клиентов в условиях санкций и обеспечить для них возобновление возможности проведения операций с иностранными ценными бумагами», — указано в всообщении банка.

Как именно это будет реализовано, в банке пока не сообщали.

В банке подчеркнули, что иностранные ценные бумаги, которые клиенты приобрели на российских биржах, находятся в сохранности.

По материалам «Финмаркет».